Com a presença de Bolsonaro, inauguração do HCamp de Águas Lindas ocorre nesta sexta (5)

O HCamp de Águas Lindas será finalmente inaugurado, na manhã desta sexta-feira (5/6). O evento, que vai contar com a presença do governador Ronaldo Caiado e do presidente Jair Bolsonaro, vai entregar oficialmente a unidade hospitalar que vai atender exclusivamente casos suspeitos ou confirmados de covid-19 na região do Entorno do Distrito Federal.

A unidade terá 200 leitos de internação, dos quais 190 de enfermaria e 10 de UTI, com rede de gás instalada. Essa rede, os geradores elétricos e camas foram adquiridos com recursos do Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, a estrutura permite ampliar o número de leitos de UTI conforme a necessidade.

O governo federal também será responsável pelo aluguel e a manutenção da estrutura física do hospital.

O acordo de cooperação entre os governos federal e de Goiás prevê o funcionamento do HCamp por quatro meses, podendo ser prorrogado. A assinatura do acordo é de 22 de maio. Inicialmente, a estimativa era de que as obras do hospital fossem concluídas em abril.

Quanto ao evento de inauguração, a Polícia Militar do Estado de Goiás garantiu que fará a “preservação da ordem pública” durante a presença de Bolsonaro em Águas Lindas de Goiás, bem como “apoiará a segurança e escolta do comboio presidencial, observando o cumprimento das medidas preventivas decretadas pelo Governo do Estado durante o enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da disseminação do novo coronavírus”.

HCamp de Águas Lindas começa a funcionar em período de aumento de casos de coronavírus em Goipas

O mês de junho começou com um grande aumento de contaminados pelo novo coronavírus no Estado. Somente em 4 dias, Goiás somou mais de 1,3 mil casos de covid-19. Já são mais de 5 mil infectados.

De acordo com o informe epidemiológico desta quinta-feira (4/6), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), já são 5.023 diagnósticos positivos. No Estado, há 27.115 casos suspeitos em investigação. Outros 12.598 já foram descartados.

Em comparação ao boletim de quarta-feira (3/6), Goiás registrou 434 casos a mais. Este é o novo recorde de casos em 24 horas. O último havia sido registrado na última terça-feira (2/6), com 419 casos.

Segundo dados da plataforma covid-19, do governo estadual, 147 municípios contam casos confirmados e outros 79 com casos suspeitos. Até o momento, somente 20 municípios não contam com nenhum registro do novo coronavírus