Detentos tentam furar buraco em parede para fugir do presídio de Aparecida

Uma ação de agentes prisionais frustou uma possível escapatória na noite desta quinta-feira (4/6), pois detentos tentaram furar buraco na parede para fugir do presídio de Aparecida.

A rápida ação dos servidores da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto de Aparecida de Goiânia foi fundamental para evitar a fuga dos detentos da unidade.

De acordo com a direção do presídio, que compõe a 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a frustração aconteceu no momento que os servidores ouviram barulhos vindos de uma das alas do local.

De imediato, os agentes iniciaram procedimentos operacionais e conseguiram identificar o buraco sendo feito na parede de uma das celas. Houve a contenção dos presos para as medidas necessárias após a frustração.

A direção abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos e, após conclusão, aplicar as devidas sanções disciplinares ao detentos envolvidos. Após laudo pericial, o local passará pela devida reforma. O caso foi repassado para a Polícia Civil, responsável pela investigação.

Além dos detentos que tentaram furar buraco em parede para fugir do presídio de Aparecida, outros 18 tentaram escapar de Valparaíso

Servidores públicos evitaram uma possível fuga de 18 detentos do presídio de Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal.(DF), no último dia 15 de março. Os presos cumprem pena por roubo, homicídio, furto e tráfico de entorpecentes.

Conforme informações, o flagrante aconteceu no momento que os agentes realizavam uma revista estrutural em duas celas. De acordo com a 3ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os detentos perfuraram um buraco no chão e na parede das celas.

De imediato, os presos foram transferidos para outras celas do presídio e os locais danificados foram isolados para os reparos. A direção da unidade abriu procedimentos internos para averiguar o caso e aplicar as devidas sanções disciplinares aos responsáveis. A investigação ficará à cargo da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

Além disso, todos os objetos utilizados para fazer as perfurações foram apreendidos e colocados à disposição das autoridades para as devidas providências.