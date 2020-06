Goiânia atinge 78% de ocupação dos leitos de UTI para covid-19 

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5/6), a secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué, declarou que Goiânia já atingiu 78% da ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19. Até o momento, 93% dos leitos de enfermaria, destinados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus, também já estão ocupados.

Os dados foram apresentados durante atualização dos dados de covid-19 na capital. Em pauta também estava a possível reabertura do comércio, que só deve ocorrer quando o índice de isolamento social alcançar pelo 50%. A taxa, atualmente na capital, é de apenas 38%.

Saúde de Goiânia reforça que aumento do isolamento deve aliviar demanda por leitos para covid-19

A titular da pasta esclareceu que é imprescindível que a população e empresários entendam a gravidade do momento, uma vez que as condições epidemiológicas atuais não favorecem a retomada de novas atividades comerciais em Goiânia. A secretária ponderou ainda que cerca de 2 mil óbitos podem ser evitados, caso o índice de isolamento social desejado seja alcançado.

“As duas próximas semanas serão fundamentais para os resultados finais da pandemia em Goiânia. É muito importante que todos tenham consciência disso. Hoje nós temos 38% de taxa de isolamento e é preciso que alcancemos pelo menos 50% para que nossa rede assistencial suporte a demanda por leitos em Goiânia. A ocupação da nossa rede de saúde, neste momento, é de 93% para enfermarias e de 78% para UTIs destinadas a pacientes da Covid-19”, informou Mrué.

Projeções

Pesquisadores da UFG projetaram o isolamento social em três cenários diferentes, um em torno de 50-55% (semelhante ao atingido no início da quarentena em Goiânia, pelo decreto estadual); outro em torno de 38% (semelhante ao atual momento); e um terceiro com uma taxa de isolamento com tendência de redução chegando até em torno de 30% (semelhante à rotina da população antes do início da pandemia).

No melhor cenário, considerando 50-55% de isolamento da população no período, seriam necessários menos de 50 leitos de UTI por dia e os óbitos chegariam a um total de 200 até final de julho 2020. No cenário com isolamento mantido em 38%, seriam 200 leitos-dia de UTI e um total acumulado de 1.000 óbitos por covid-19. No pior cenário, que assume tendência de redução gradual do isolamento no período, o número de leitos de UTI necessários diariamente passaria para 380 e o total de mortes por covid-19 chegaria a 1.800.