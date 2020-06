A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um boletim epidemiológico, na tarde desta sexta-feira (5/6), atualizando a pandemia no estado. Até o momento, Goiás tem 5,3 mil infectados e mais de 28 mil suspeitas de covid-19.

O mês de junho começou com altos números da doença, na última segunda-feira (1/6) foram contabilizados 172 novos casos; na terça-feira (2/6) o primeiro recorde do mês foi ultrapassado, registrando 419 casos em 24 horas. Na quarta (3) o registro foi de 296 novos infectados. Ontem o estado bateu mais um recorde, com 434 novos casos.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje (5), são 5.373 pessoas contaminadas em todo estado, 350 a mais em relação a esta quinta-feira (4/6). No Estado, há 28.234 casos suspeitos em investigação. Outros 12.984 já foram descartados.

Segundo dados do mapa da plataforma Covid-19, do governo estadual, os municípios são distribuídos pelo grau de risco. A cor vermelha indica as cidades com infectados, que já são 149. Em amarelo são os municípios com casos suspeitos, apresentando 76. A cor cinza são de locais sem nenhum registro da doença, tanto confirmados, quanto suspeitos, que são apenas 21.

Goiás tem 5,3 mil infectados, mais de 28 mil suspeitas de covid-19 e 167 mortes

Além dos infectados e casos suspeitos, Goiás também apresenta registros de mortes. Nesta sexta-feira (5/6) foram contabilizados 167 óbitos em decorrência do novo agente do coronavírus, causador da covid-19.

Infelizmente, junho também bateu o recorde de mortes em 24 horas. Na última terça-feira (2/6), 25 novas mortes foram registradas no boletim da SES-GO.

Hoje (5), há três novas vítimas fatais da covid-19. Há 167 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento. Há 31 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 267 mortes suspeitas nos municípios goianos.