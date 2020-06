Homem é preso com drogas e eletrônicos do Paraguai, em Serranópolis

Um homem foi preso nesta quinta-feira (4/6) com drogas e eletrônicos vindos do Paraguai. O flagrante aconteceu na cidade de Serranópolis, no Sul goiano.

Conforme informações, o suspeito foi abordado após uma denúncia anônima. No veículo foram encontrados vários tabletes de drogas, um celular Iphone 7 Plus, um amplificador de som e uma bota.

Após as diligências, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Serranópolis, juntamente com todo material apreendido. Veja o vídeo do momento da abordagem:

Como foi o flagrante do homem preso com drogas e eletrônicos do Paraguai, em Serranópolis

A Polícia Militar, por meio da equipe da Força Tática, recebeu uma denúncia anônima informando sobre uma suposta carga de drogas que estaria sendo encaminhada do Paraguai para Goiás. O denunciante informou então as características físicas do suspeito e do veículo, além de revelar o trajeto que seria feito.

Os militares então se deslocaram até Serranópolis e se posicionaram na saída da cidade, sentido Jataí. Logo apareceu um veículo com as características descritas e iniciou-se o acompanhamento, resultando na abordagem.

Durante busca veicular, foram encontrados diversos pacotes de drogas, que estavam escondidos na estrutura do veículo, sendo no interior dos forros de portas, no assoalho e outros locais. No total, foram encontrados 70 tabletes com uma substância esverdeada, semelhante à maconha.

Veja o vídeo gravado pelos policiais retirando a droga do veículo:

Ainda foi localizado um aparelho de celular iPhone 7 Plus, cor cinza; um amplificador para sonorização; e uma bota nova. Questionado, o homem alegou que adquiriu os produtos no Paraguai, inclusive a droga.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e conduzido ao Hospital Municipal de Serranópolis para lavratura de relatório médico. Posteriormente, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, juntamente com o veículo e todo material apreendido.