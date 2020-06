Homem se emociona ao saber que está recuperado da covid-19, em Anápolis

Um homem, de 56 anos, se emocionou ao saber que está recuperado da covid-19, em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros da capital. Quando recebeu a notícia, o paciente não segurou as lágrimas.

No vídeo, gravado por profissionais de saúde do hospital, o aposentado Luís Carlos Arantes se emociona ao saber que já pode ir para casa. “Chegou o exame viu. Vamos para casa?” diz um servidor.

Sentado na cama, Luís sorri e começa a chorar. “O senhor tá de alta, os exames estão ótimos, os pulmões tá bom”, completou o servidor, motivando o aposentado.

Enquanto é cumprimentado, uma mulher fala ao fundo: “Vencemos. Vamos para casa”. Com essas palavras, a equipe de saúde deu a notícia ao Luís, que venceu a luta contra a covid-19. Veja o vídeo completo:

Além do homem que se emociona ao saber que está recuperado da covid-19, em Anápolis, um casal de idosos também se recuperou, em Goiânia

Um casal de idosos, de 67 e 72 anos, recebeu alta após se recuperar da covid-19 e ficar mais de 15 dias internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Goiânia. Cirsa Pimentel Machado, de 67 anos, e Edgar Batista Machado, de 72 anos, foram juntos para casa no último dia 25 de maio.

O casal foi diagnosticado com o novo coronavírus depois que o filho recebeu alta de um hospital, onde ficou internado por duas semanas na UTI após sofrer um acidente enquanto andava de bicicleta.

Enquanto estava no hospital, as visitas ao filho foram restritas e a família tinha notícias somente por telefone. Entretanto, depois que chegou em casa, a família toda retirou as máscaras e todos tiveram contato com o jovem. Dois dias depois, todos da família apresentaram sintomas gripais.

O casal, que já possuía comorbidades, ficou em estado grave e precisou ser encaminho para o hospital. Edgar é hipertenso, possui problemas no coração, deficiência auditiva e é ex-fumante. Ele deu entrada na UTI no dia 10 de maio. Cirsa também possui hipertensão, problemas cardíacos e doença renal crônica; ela precisou ser encaminhada para a UTI antes do marido, ainda no dia 6 de maio. Eles receberam alta juntos da unidade de saúde.