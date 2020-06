Isolamento social evitou mais de 2.800 mortes em Goiás, diz UFG

O isolamento social, medida adotada para evitar a propagação do coronavírus, evitou a morte de quase 3 mil pessoas em Goiás. Isso é o que diz o estudo divulgado na última quinta-feira (4/6) pela Universidade Federal de Goiás, que levantou dados disponíveis para elaborar um cenário hipotético sem a implementação do isolamento.

A Nota Técnica Nº5 foi divulgada ontem e se baseia nos estudos de um grupo de pesquisadores da UFG que realizaram a simulação de dados atualizados até o dia 2 de junho, sobre o número estimado de óbitos por covid-19 que puderam ser evitados em Goiás. O resultado foi a estimativa de que as medidas de distanciamento social evitaram entre 2.834 e 3.407 mortes por covid-19 no estado até o momento.

Ainda conforme o estudo, apenas no município de Goiânia foram evitados entre 927 e 1171 óbitos pelo novo coronavírus graças à adoção do distanciamento social.

Aumento do isolamento social em Goiás reduziu transmissão do coronavírus, conclui o estudo

Para realizar o estudo os pesquisadores elaboraram um cenário hipotético, sem a implementação das medidas de distanciamento social. A partir desse modelo, foi possível verificar como a progressão da pandemia poderia ter sido vivenciada em Goiás caso as medidas adotadas em abril não tivessem sido tomadas. “Observa-se que o aumento do isolamento social foi capaz de reduzir substancialmente a transmissão do SAR-CoV-2 em Goiás durante os meses de março e abril”, afirma o estudo.

Segundo a modelagem realizada, se nenhuma medida de distanciamento social tivesse sido adotada, até 59% da população goiana já teria sido infectada pela covid-19

Entretanto, Goiás ainda tem um grande número de infectados. De acordo com o informe epidemiológico desta quinta-feira (4/6), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), já são 5.023 diagnósticos positivos. No Estado, há 27.115 casos suspeitos em investigação. Outros 12.598 já foram descartados.