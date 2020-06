Motorista morre afogado após caminhão cair no Lago Corumbá IV, em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado, na tarde de quinta-feira (4/6), para atender uma ocorrência de salvamento, onde um motorista morreu afogado após o caminhão cair no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, no leste de Goiás.

Segundo o solicitante, o homem teria ido abastecer um caminhão pipa no local, ele estava dentro de um condomínio às margens do Lago. O veículo estava de ré e começou a descer a rampa.

Quando o nível da água atingiu a cabine, aproximadamente na altura do tórax do motorista, o mesmo saiu do veículo e tentou nadar até a margem. Entretanto, ele não conseguiu e submergiu.

Os bombeiros de Anápolis realizaram buscas submersas com a técnica de leque crescente e encontrou o corpo da vítima, que estava a aproximadamente 4 metros de profundidade.

Diante disso, o corpo foi retirado e entregue ao Instituto Médico Legal (IML). O caminhão já havia sido retirado por terceiros.

Além do motorista que morreu afogado no Lago Corumbá IV, corpo de jovem foi encontrado em represa, em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) encontrou o corpo de um jovem vítima de afogamento na represa de uma chácara, no município de Águas Lindas de Goiás, a cerca de 204 quilômetros da capital.

Os mergulhadores dos bombeiros foram acionados no último dia 3 de março, por volta de 17h30, para atender a ocorrência onde um jovem, de 17 anos, teria sumido em uma represa.

Conforme informações, o jovem entrou na represa da chácara, teria submergido e não foi mais visto. Diante disso, os bombeiros foram chamados por pessoas que estavam no local para auxiliar as buscas.

Em um trabalho rápido, os mergulhadores utilizaram a técnica de leque crescente (buscas em curvas) e localizou o corpo do jovem vítima de afogamento. O trabalho durou cerca de uma hora e meia. Após a retirada, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).