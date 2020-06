Mozarlândia confirma 1º caso de covid-19; Rio Verde tem 4ª morte

O município de Mozarlândia, na região Norte de Goiás, confirmou o primeiro caso de covid-19 nesta quinta-feira (4/6). A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade, Adalberto da Pax. Detalhes a respeito do paciente, como idade e sexo não foram divulgados.

Conforme o boletim publicado nesta quinta-feira (4), o município não registra nenhum outro casos suspeito da doença. Até então, de acordo com dados da prefeitura, Mozarlândia tinha duas notificações de casos suspeitos, sendo que as duas foram descartadas. Já segundo levantamento do governo estadual, divulgados na plataforma Covid-19, a cidade apresenta 10 suspeitas da doença.

Em vídeo, o gestor municipal pediu a compreensão dos moradores quanto ao cumprimento das medidas de isolamento social, bem como as medidas de higiene. “Fique em casa sempre que possível e, ao sair, use máscara”, diz texto. Assista ao pronunciamento:

Enquanto Mozarlândia confirma primeiro caso, Rio Verde registra quarta morte por covid-19

Também nesta quinta-feira (4/6), a prefeitura de Rio Verde confirmou a quarta morte pela doença na cidade. São 227 casos confirmados da doença, sendo que 33 já se recuperaram. Do total de pessoas infectadas, 171 estão em isolamento domiciliar e 19 estão internadas.

A quarta morte confirmada na cidade trata-se de uma paciente mulher. Informações sobre idade, se portava ou não comorbidades, entre outras, não foram divulgadas.

Goiás

O estado tem 5.266 casos confirmados de covid-19, de acordo com os dados da plataforma, encaminhados à Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) pelos municípios. Até o momento, 150 municípios já foram afetados pela doença.

Goiás tem 164 mortes confirmadas e investiga outras 29. Quanto aos casos suspeitos, seguem em apuração 27.595 notificações e outras 12.787 já foram descartadas.

Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas em Goiás, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

Segundo a SES-GO, os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.