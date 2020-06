Prefeitura não define data para reabertura do comércio em Goiânia

Durante a manhã desta sexta-feira (5/6), em coletiva de imprensa, a Prefeitura afirmou que não há uma definição para a reabertura do comércio em Goiânia. A entrevista foi realizada no Paço Municipal, conduzida pelo secretário municipal de Governo, Paulo Ortegal, que também é o presidente do Gabinete de Gestão de Crise Covid-19, com a participação da secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué, e do titular da Sedetec, Walison Moreira.

Conforme informações, a reabertura do comércio em Goiânia só acontecerá com condições epidemiológicas favoráveis e referendadas por nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Entretanto, o resultado de infectados depende fundamentalmente do comportamento da população nas próximas semanas.

De acordo com a secretária da Saúde, a população e os empresários devem entender a gravidade do momento e que as atuais condições não favorecem novas reaberturas de comércios e serviços.

Sem definição para reabertura do comércio em Goiânia, isolamento social é baixo

Até o momento, Goiânia registra 2.410 pessoas infectadas e 75 óbitos pela covid-19. O aumento de casos está ligado ao baixo índice de isolamento, que atualmente é de 38% na capital. Segundo a secretária Fátima Mrué é preciso que este número chegue ao menos em 50%. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás estimam que, se o nível de isolamento cair a 30%, Goiânia poderá ter até 1,8 mil óbitos motivados pela Covid-19.

Mrué esclareceu ainda que a autorização para funcionamento das imobiliárias, mercados públicos municipais e o treino de atletas de times profissionais de futebol foi concedida após estudos técnicos que sustentaram o funcionamento dos segmentos. Conforme os estudos, os segmentos não apresentam riscos de aglomerações e não impactam no atual cenário de disseminação do novo coronavírus.

Antecipação de feriados

Uma das medidas estudadas para aumentar o índice de isolamento é a antecipação de feriados. De acordo com Paulo Ortegal, por sugestão da Secretaria Municipal de Saúde, a partir da próxima semana deve haver a decretação de ponto facultativo no dia 12, para que assim, com o fechamento do comércio, esse índice de isolamento seja ampliado.

“É certo que, como dia 11 de junho, próxima quinta-feira, é feriado nacional, nós vamos decretar ponto facultativo na sexta-feira, dia 12, para que tenhamos aí quatro dias de recesso, o que vai ajudar no aumento do isolamento social, permitindo que cheguemos mais perto do desejável. Outras antecipações, no entanto, vão depender de questões legais”, avalia.