Secretaria de Saúde de Campos Belos é arrombada e tem documentos furtados

A Secretaria de Saúde de Campos Belos foi arrombada, nesta quinta-feira (4/6), e teve documentos furtados. A bagunça foi encontrada por servidores do local. A informação foi repassada pelas redes sociais da Saúde Municipal.

Surpresos, os trabalhadores ficaram assustados e sem entender o motivo do ato criminoso. O que chama a atenção é que não foram levados objetos de valor, pois notebooks, celulares e televisores estavam intactos. De acordo com servidores, a porta estava arrombada, gavetas reviradas e papéis jogados no chão.

Ao Dia Online, a Secretaria informou que o responsável pela ação foi bem específico, pois foi somente na sala do secretário da Saúde, Guilherme Davi, e na mesa de sua assistente. O Dia Online aguarda retorno do secretário sobre os documentos levados. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado.

Veja na íntegra a nota publicada no Instagram da Secretaria da Saúde de Campos Belos:

“Hoje, ao chegarmos para nossa leve rotina, encontramos a Secretaria de Saúde arrombada. Ficamos todos surpresos, assutados e muito admirados com esse ato criminoso contra aqueles que vem travando uma batalha diária para defender a população contra o SARS-COV-2. Portas arrombadas, gavetas reviradas, armários abertos, papéis e máscaras no chão… Porém, os computadores, os celulares, os notebooks, TV’s, todos intactos .Levaram alguns papéis (foi o que sentimos falta até o momento). Qual a intenção? Abalar a equipe? Atrasar o trabalho? O que conseguiram, de verdade, foi mostrar para todos que estão dentro desta secretaria, trabalhando dia e noite, é que estamos no caminho certo e nada vai intimidar àqueles que buscam trabalhar pelo povo, com carinho e muita dedicação. Hoje nos atrasaram, mas não temos medo de trabalho. Continuaremos firmes na luta e certos de que estamos mais fortes e unidos.”

Foto: SMS Campos Belos Foto: SMS Campos Belos Foto: SMS Campos Belos Anterior Próximo

Secretaria de Saúde de Campos Belos divulga casos de covid-19

Até o momento, Campos Belos conta com 21 casos confirmados de coronavírus. Do total, 18 já se recuperaram da doença e somente dois estão ativos. Um óbito foi registrado e há 16 casos suspeitos em investigação, outros 87 já foram descartados. O boletim epidemiológico foi atualizado na tarde desta sexta-feira (5/6).