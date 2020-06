Seis são presos após roubo de fazenda avaliada em R$ 3 milhões, em Goiás

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), desencadeou na manhã da última quinta-feira (4/6) a Operação Barcelona, contra o tráfico de drogas. Durante a ação, seis pessoas foram presas após roubo de fazenda avaliada em R$ 3 milhões, em Goiás.

De acordo com a PC, seis mandados de prisão e 17 de busca e apreensão foram cumpridos. A investigação foi realizada nos últimos 12 meses. Os policiais encontraram drogas, quatro pistolas, quatro veículos utilizados no tráfico, bem como veículos de luxo e o sequestro de uma propriedade rural no município de Silvânia, avaliada em mais de R$ 3 milhões.

Durante as investigações, os suspeitos realizaram o tráfico de aproximadamente duas toneladas de maconha, que foram distribuídas na região Metropolitana de Goiânia.

Após a apreensão de um caminhão carregado de maconha, um dos chefes da organização criminosa viajou para Barcelona, na Espanha, permanecendo longo período na capital.

Os presos foram conduzidos à Denarc e, posteriormente, serão encaminhados ao sistema prisional.

Policiais que participaram da ação onde seis foram presos após roubo de fazenda avaliada em R$ 3 milhões, em Goiás

No total, 80 policiais civil participaram da Operação Barcelona, sendo os civis da área operacional da Denarc, do Grupo Tático 3 (CORE – GT3) e da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH); Delegacia Estadual de Investigação Criminal (DEIC); Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA); Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e Superintendência de Polícia Técnico-Científica.

Doze pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas, em Goiatuba

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) deflagrou, no dia 12 de maio, uma operação onde doze pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas, em Goiatuba, no Sul Goiano, a cerca de 176 quilômetros de Goiânia.

Conforme informações, a “Operação Reincidência” objetivou o cumprimento de doze mandados de prisão preventiva por tráfico e associação para o tráfico de drogas; e busca e apreensão.

A ação contou com apoio das equipes policiais de Itumbiara, Morrinhos, Piracanjuba, Bom Jesus e Pontalina. O grupo era composto por homens e mulheres, a maioria reincidentes, e seria chefiado por um detento da unidade prisional de Anápolis. Todos foram presos e encaminhados para o presídio da região.