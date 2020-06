Goiás soma 5.720 infectados pela covid-19 e 172 mortes confirmadas

Goiás tem 5.720 pessoas infectados pela covid-19 em 172 mortes confirmadas, até o momento. Os dados constam no boletim epidemiológico deste sábado (6/6), divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). De acordo com o documento, o estado investiga outros 28.516 casos suspeitos; 13.857 já foram descartados.

O boletim mostra ainda que 29 mortes suspeitas são investigadas nos municípios goianos e, ao todo, outras 284 mortes já foram descartadas para o novo coronavírus. Goiás tem casos confirmados em 151 cidades e outras 74 apuram notificações suspeitas. Conforme a plataforma Covid-19, do governo estadual, 21 municípios goianos não tem registros da doença.

Segundo a SES-GO, o boletim com as notificações foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Dados de covid-19 em Goiás

No boletim, a pasta explica que desde as primeiras confirmações da doença no estado divulga boletins diários com atualizações sobre os casos confirmados e óbitos. Os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação.

Os informes epidemiológicos são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas em Goiás, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

“Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação”, diz o texto.

Covid-19 no Brasil

Até esta sexta-feira (5/6), conforme dados do Ministério da Saúde, o país registrou 30.830 novos casos de covid-19 e 1.005 mortes. Outros detalhes sobre os casos não foram divulgados. O Ministério destacou que Brasil também registrou quase 12 mil recuperados nas últimas 24 horas.