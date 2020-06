Homem é preso com cocaína de R$ 100 mil escondida em estepe, em Jataí

Um homem foi preso com tabletes de cocaína escondidos no pneu de estepe do carro, na noite desta sexta-feira (5/6), em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar, a droga, avaliada em R$ 100 mil, vinda do Paraguai seria entregue em Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com a corporação, após compartilhamento de informações entre equipes da Polícia Federal, inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da PM, o homem foi localizado no trevo da GO-341 com a BR-364, em Jataí.

Após abordagem, foi constatado que ele transportava cocaína no veículo, um carro Fiat Siena de cor vermelha com placas de Brasília-DF.

Cocaína de R$ 100 mil, escondida em estepe, saiu do Paraguai com destino a Brasília

A droga estava escondida dentro do pneu de estepe do veículo, totalizando quatro quilos. De acordo com o homem preso, a cocaína teria sido adquirida na fronteira com o Paraguai e teria como destino a capital federal.

Segundo as apurações, a cocaína apreendida é avaliada em R$100 mil no mercado do crime.

O homem, de 40 anos, já possui passagens criminais por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e ameaça. Diante dos fatos, o responsável pelo transporte da droga foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Jataí.

Tráfico de drogas em Goiânia

A Polícia Militar também encontrou, neste sábado (6/6), uma casa onde funcionava um ponto de tráfico de drogas, no Setor Santo Hilário, em Goiânia. Na porta da residência haviam várias pessoas em atitude suspeita.

Dentro da casa, de acordo com a corporação, o proprietário estava embalando a drogas para venda. Foi apreendido crack que, segundo o homem, foi comprada por ele no CEASA por R$ 500 para revenda.

Foram encontrados, tanto no interior da residência como no quintal, partes de som automotivo, bem como uma máquina de tatuar, uma TV e dois celulares. As equipes encontraram ainda o documento de uma moto Honda Biz, que havia sudo furtada.

O proprietário da droga já possui passagem por tráfico de drogas.