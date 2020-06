Covid-19 em Goiás: 5.813 infectados e 173 mortes, diz governo

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 5.813 infectados e 173 mortes por covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. Os dados foram divulgados na tarde deste domingo (7/6).

Em relação ao boletim de sábado (6/6), são 93 casos a mais em um dia. No Estado, há 28.578 casos suspeitos em investigação. Outros 14.219 já foram descartados.

Além disso, uma morte também foi registrada dentro de 24 horas. No total, o estado tem 173 vítimas fatais da doença. Há 29 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 284 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Conforme dados do mapa da plataforma covid-19, do governo estadual, 151 municípios contam com casos da covid-19. Outros 74 apresentam somente casos suspeitos e 21 sem nenhum registro. Já em relação as mortes, 46 cidades já tem vítimas fatais, 7 com óbitos suspeitos e 193 sem nenhum registro.

De acordo com a SES-GO, o processamento de dados é feito a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Covid-19 em Goiás: infectados

Dados da plataforma covid-19 apontam que a maioria dos infectados em Goiás tem idades entre 30 e 39 anos, são 1.475 casos nesta faixa etária. Em seguida estão pessoas de 40 a 49 anos, com 1.258 casos. Veja o índice em outras idades:

20 a 29 anos: 1.048 casos

50 a 59 anos: 858 casos

60 a 69 anos: 435 casos

70 a 79 anos: 224 casos

Acima de 80 anos: 136 casos

As mulheres ainda são maioria dos casos registrados, representando 51,3% do total de contaminados. Os homens apresentam 48,7%.

Entre os casos confirmados que apresentam comorbidades, a maioria do infectados já tem doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória ou imunossupressão.