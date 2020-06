A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou hoje (7/6) um novo dado em relação aos casos de covid-19. Até o momento, Goiás tem 791 profissionais de saúde com coronavírus. A informação está disponível na plataforma covid-19, do governo estadual.

Conforme informado, de 5.813 casos, confirmados até o início da tarde deste domingo (7/6), 791 são profissionais ligados à área da saúde, representando um total 13,6%. Deste total, a maioria são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, com 5.9%. Veja as outras profissões:

Enfermeiro: 2,7%

Médicos: 2,3%

Outros trabalhadores da saúde: 1.5%

Trabalhadores administrativos da saúde: 0.7%

Fisioterapeutas: 0.6%

Lista com a quantidade de profissionais de saúde já infectados com coronavírus, em Goiás

O governo de Goiás ainda não havia divulgado os dados de profissionais de saúde com coronavírus. Agora, os números podem ser conferidos na plataforma covid-19. Veja a quantidade de profissionais contaminados por profissão:

Técnico ou auxiliar de enfermagem: 341

Enfermeiro: 157

Médico: 131

Outros trabalhadores da saúde: 86

Trabalhadores administrativos da saúde: 43

Fisioterapeuta: 33

No Estado, há 28.578 casos suspeitos em investigação. Outros 14.219 já foram descartados. Até a tarde de hoje, 173 mortes foram registradas.

Servidores da Saúde de Goiânia

De acordo com boletim epidemiológico divulgado neste sábado (6/6), de 2.572 pessoas infectadas com coronavírus em Goiânia, mais de 580 são profissionais da área da saúde, representando 24% do total.

Conforme os dados apresentados, 587 dos casos são de trabalhadores em serviço, representando 23%, outros 23 são de casos em viagem/contactante (1%).

Do total de casos na saúde, o maior índice de infectados são de técnicos de enfermagem (31%), seguido por médicos (22%), enfermeiros (16%) e fisioterapeutas (4%). Outros profissionais envolvidos como recepcionista, área administrativa, técnico em laboratório, cirurgião dentista, psicologo, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, veterinário, serviços gerais, farmacêutico, apresentam menos de 3% de contaminação.