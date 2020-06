Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um ônibus, na tarde deste domingo (7/6), no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. Uma passageira estava na motocicleta e ficou ferida.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência e apurar as causas do acidente entre uma motocicleta e um ônibus interestadual.

De acordo com a Dict, a batida aconteceu quando o ônibus estava fazendo um retorno. A mulher foi encaminhada para o HUGO em estado grave e recebe atendimento médico. O condutor do ônibus foi submetido ao teste do etilômetro.

Como aconteceu o caso que motociclista morre em acidente com ônibus no Santa Genoveva, em Goiânia

Segundo informações e vestígios, um homem, de 45 anos anos, dirigia um ônibus de transporte interestadual de passageiros e trafegava pela Avenida das Indústrias, sentido bairro/ Centro, quase no meio da pista. Na mesma avenida, na faixa da esquerda, trafegava a vítima, de 25 anos, e levava uma mulher como passageira na motocicleta.

Em determinado momento, o ônibus iniciou uma conversão a esquerda e entrou em um retorno, momento que o motociclista bateu na lateral esquerda do ônibus, na altura do tanque de combustível. Com o impacto, o motociclista e a passageira caíram na pista, dentro do retorno. O Ônibus parou um pouco a frente, na avenida, na pista de sentido Centro/Bairro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado para socorrer as vítimas, mas constatou o óbito do piloto da motocicleta no local. A passageira teve lesões e foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O estado de saúde é considerado grave.

Segundo a Dict, o condutor do ônibus, de 45 anos, que seguia de Tocantins para Goiânia, permaneceu no local e fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.