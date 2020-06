Prefeitura de São Francisco confirma primeiro caso de covid-19

Além da capital, várias cidades do interior de Goiás têm apresentado crescimento nos casos de coronavírus. A Prefeitura de São Francisco confirmou, neste sábado (6/5), o primeiro caso de covid-19. A informação foi repassada por meio das redes sociais oficiais da Administração Municipal.

Até a última sexta-feira (5/6), um caso havia sido descartado após testar negativo para o novo coronavírus, outros dois foram notificados. O município apresenta nove casos descartados e mais dois suspeitos. No sábado, um paciente testou positivo para a doença. Há um óbito suspeito em investigação.

“A Secretaria Municipal de Saúde, através do Núcleo Epidemiológico, juntamente com a Coordenação de Atenção Básica, prezando pela total transparência e compromisso com a população franciscana, cem a publico confirmar o primeiro caso para covid-19 em São Francisco de Goiás.

Reiteramos que o caso está sendo monitorado pela Equipe de Saúde e que todas as medidas necessárias para o bem estar do paciente, quanto da população já foram tomadas”.