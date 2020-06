De acordo com boletim epidemiológico deste sábado (6/6), a Prefeitura de Trindade confirmou mais de 100 casos de coronavírus. No total, 43 bairros já contam com registros da doença.

Até o momento, Trindade conta com 107 casos, 67 curados, 21 suspeitos em investigação, 37 em tratamento e 137 descartados. Três mortes por causa da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foram confirmadas.

A Prefeitura Municipal orienta a população a usar máscara, evitar aglomerações e higienizar as mãos. “Com cooperação de todos, em breve tudo isso passará.”, escreveu nas redes sociais.

Veja os casos bairros com registros da covid-19.

Ana Rosa -2 Bairro Santuário – 3 Centro – 2 Chácara Santa Luzia – 3 Cristina I – 3 Dona Iris I – 2 Dona Iris II – 2 Guarujá Park – 2 Jardim Califórnia – 1 Jardim Decolores – 2 Jardim Floresta 1 Jardim Imperial I – 2 Jardim Ipanema – 4 Jardim Marista – 7 Jardim Salvador – 1 Jardim Scala – 1 Maria Eduarda – 3 Maysa I – 5 Maysa II- 2 Maysa III – 4 Monte Sinai – 1 Palmares – 1 Pontakayana – 4 Renata Park – 4 Residencial Monte Cristo – 1 Residencial Morais – 3 Residencial Pai Eterno – 2 Residencial Vieira – 1 Rio Vermelho – 1 Samarah – 1 Santo Onofre – 1 São Bernardo II – 2 Serra Dourada – 1 Setor Barcelos – 4 Setor Oeste – 6 Setor Sol Dourado – 2 Setor Sul – 4 Vila Emanuel – 1 Vila João Braz – 2 Vila Maria – 2 Vila Nossa Senhora do Perpértuo Socorro – 1 Vila Pai Eterno – 5 Vila Santo Afonso – 1

No dia que Prefeitura de Trindade confirma mais de 100 casos de coronavírus, parque aquático é interditado

Neste sábado (6/6), dia que Trindade ultrapassou 100 casos da covid-19, um parque aquático foi interditado no município. A medida é em cumprimento aos decretos municipais, que não autorizam a reabertura de parques aquáticos de diversão devido à pandemia.

A interdição foi feita por meio da Vigilância Sanitária, em conjunto com o Departamento de Posturas. A decisão foi tomada após a empresa anunciar a reabertura em mídias sociais e televisivas, o que traria consequências à saúde e ao bem-estar dos trindadenses.