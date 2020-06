Tempo em Goiás: semana deve ser de sol e calor

O tempo em Goiás nesta semana deve ser de muito sol e nada de chuvas. É o que diz o Instituto Climatempo, cuja previsão para os próximos dias no estado mostra máximas de 31º com 0% de chances cair água do céu.

Conforme o instituto, nesta segunda-feira (8/6) a mínima deve ser de 19º e a máxima de 31º com 0% de chances de chuva. Na terça-feira, a previsão é a mesma mas na quarta-feira (10/6) a mínima deve cair um grau e ir a 18º.

Em Goiânia, capital do estado, a umidade máxima deve ser de 90% e a mínima de 35%.

Tempo em Goiás: No final do último mês, baixa umidade acendeu alerta

No final do último mês, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou uma alerta de “perigo potencial” para a baixa umidade relativa do ar em Goiás, que variou de 20% a 30%. O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que ela varie entre 50% e 80%.

Segundo informativo do Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo), Goiás tem apenas duas estações sazonais que são a seca e a chuvosa. A “estação seca” começa em abril e estende-se até a primeira quinzena de outubro.

Durante esse período, ainda conforme o texto, é maior o risco de incêndios florestais e de problemas à saúde decorrentes da baixa umidade do ar, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

No alerta, emitido nesta sexta-feira (29/5) e que tem validade até este sábado (30/5), o INMET listou algumas instruções de como prevenir os problemas em dias em que a umidade do ar estivar abaixo do ideal. Veja: