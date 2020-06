Após testagem em indústrias, Rio Verde confirma 641 casos de covid-19

A Prefeitura de Rio Verde registrou, na manhã desta segunda-feira (8/6), um aumento de mais de 250 casos em relação ao boletim deste domingo (7/6). Conforme informações, após testagem em indústrias, Rio Verde confirmou 641 casos de covid-19.

Desde a semana passada, a Saúde Municipal realizou testes em funcionários de ao menos seis grandes indústrias da cidade. No total, mais de 15 mil amostras foram coletas e pelo menos 600 já foram contabilizadas.

No informe epidemiológico de ontem (7), divulgado durante a noite, havia 385 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus na cidade. Já na manhã de hoje (8), são 641, ou seja, 256 casos a mais.

Conforme informações, a testagem em massa foi feita com o objetivo de auxiliar nas barreiras sanitárias. Os testes realizados foram do tipo RT-PCR, com amostra sanguínea.

Até o momento, Rio Verde conta com 41 curados, 573 em isolamento domiciliar, 23 internações e quatro óbitos. Os números podem ser maiores assim que saírem novos resultados.

Começou a valer na última sexta-feira (5/6) um decreto que determina multa de R$ 180 para quem sair sem máscara, em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás. De acordo com o documento, o valor da multa será dobrado em caso de reincidência.

A alteração no decreto determina o uso de máscaras em todo o território da cidade, incluindo comércios, atividades industriais e demais serviços. Leia um trecho do documento:

Os estabelecimentos comerciais, industriais e os prestadores de serviços de qualquer natureza deverão observar as normas estabelecidas pelas autoridades de saúde de uma forma geral, e especialmente quanto à exigência do uso de máscaras por todos os seus funcionários e por todos aqueles que adentrarem a seus estabelecimentos e, ainda, quanto à obrigatoriedade de tomar medidas para manter o distanciamento social no interior dos estabelecimentos.