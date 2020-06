Bebê de oito meses é diagnosticado com covid-19 em Anápolis

Um bebê de oito meses foi diagnosticado com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O caso dele é um dos 15 registrados em 24 horas no município. Os dados constam no boletim epidemiológico desta segunda-feira (8/6), publicado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Com esses novos casos, Anápolis soma 336 pessoas infectadas pela doença, sendo que 142 já estão recuperados. Sobre os casos positivos ainda em tratamento, 179 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e dez pacientes estão internados.

Anápolis tem cinco mortes confirmadas de pessoas residentes no município.

Além de bebê de oito meses, 14 adultos foram diagnosticados com covid-19 em Anápolis

De acordo com o documento, os novos registros tratam-se de oito pessoas do sexo feminino e sete do sexo masculino. As pacientes mulheres são uma jovem de 22 anos, três mulheres de 31 anos, uma de 32 e outras três com 37, 47 e 57 anos; os homens são o bebê de oito meses, dois homens de 32 anos, um de 35, dois com 40 anos e um idoso de 78 anos.

Dos 927 casos suspeitos, 915 casos estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 12 estão internados. Ainda segundo o boletim, três casos confirmados de pessoas que residem em outros municípios estão internados na cidade. A nota informa ainda que 792 casos foram descartados por exame laboratorial na cidade.

Anápolis e mais 155 cidades registram casos de covid-19 em Goiás

Goiás tem 156 cidades com casos registrados de covid-19 e outras 74 com casos suspeitos em investigação. De acordo com boletim da Secretaria Estadual (SES-GO), há 6.149 casos da doença causada pelo novo coronavírus no estado. Outros 29.599 casos suspeitos seguem em investigação e 14.524 já foram descartados.

Do total de casos, há 173 óbitos confirmados, até o momento. Outros 29 mortes suspeitos estão em investigação. Já foram descartadas 285 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.