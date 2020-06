Câmara de Goiânia descobre 17 casos ativos de covid-19 em 1ª etapa de testes

Um total de 17 casos ativos de infecção pelo coronavírus e 18 inativos foram diagnosticados na primeira etapa de testagem da covid-19 pela Câmara Municipal de Goiânia, realizada na última sexta-feira (5/6). A Casa Legislativa, que conta com quase 2 mil servidores fixos, testou 234 até o momento.

Somados, os testes positivos realizados nesta primeira etapa da testagem pela Pro-Life Laboratório de Análises Clínicas, contratado pela Câmara representam 13% (35 casos) do total de pessoas testadas. Os testes prosseguem nesta segunda (8/6), por grupos de servidores para evitar aglomerações, e se encerram na próxima segunda-feira (15/6).

O resultado positivo dos servidores fez com que o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) do Legislativo determinasse o imediato isolamento de todos os 35 funcionários e a realização de novo teste sorológico quantitativo, que também será aplicado pela Câmara de Goiânia, em 7 dias.

O laboratório responsável pela testagem instalou um posto de testagem na sede do Poder Legislativo, no Setor Norte Ferroviário, onde está sendo feita a coleta do sangue dos funcionários.

Câmara de Goiânia segue cronograma de testes de covid-19

Conforme a Câmara Municipal de Goiânia, o teste aplicado é o Exame de Sorologia Quantitativo, com até 99,7% de sensibilidade. Segundo a biomédica do laboratório contratado pela Câmara de Goiânia, Nagêt Mohamad Tayfour, o exame detecta a existência dos anticorpos IgM (infecção na fase ativa) e IgG (infecção na fase tardia/cura) no sangue – ou seja, demonstra se o paciente está infectado ou já teve a doença (está imune).

Para evitar aglomerações e garantir o distanciamento social, os testes estão sendo realizados em três etapas, das 7h30 às 12h e das 14h às 16h. Nesta sexta-feira, fazem os testes os servidores, estagiários e terceirizados que estão em regime presencial de trabalho, além dos vereadores. De segunda a quarta-feira da semana que vem serão submetidos aos exames os servidores dos gabinetes, que estão em home office.

A partir do dia 15, os testes estarão disponíveis para os demais funcionários de diretorias e comissões que também estejam em atividades remotas.