Covid-19 em Goiás: mais de 2 mil casos são registrados em apenas 7 dias

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), em apenas 7 dias, mais de 2 mil casos de covid-19 foram registrados em Goiás. As novas infecções foram contabilizadas entre os dias 1º e 7 de junho.

Conforme os dados, no dia 1º de junho havia 3.874 pessoas com coronavírus no estado; neste dia, 172 novos casos foram registrados. No dia seguinte veio o recorde de casos em 24 horas, confirmando 419 novos contaminados; o número total foi de 4.293.

Já no dia 3 de junho, a quantidade de pessoas que testou positivo diminuiu, levando em consideração o dia anterior, mas ainda sim a quantidade foi grande, sendo o registro de 296 novos casos.

No dia 4 de junho Goiás bateu novamente um triste recorde de casos em um dia, confirmando 434 testes positivos. Neste dia, o estado passou a marca de 5 mil infectados.

Somando os casos dos dias 5 e 6 de junho quase 700 foram confirmados. No dia 5 há 350 registros, no dia 6 são 347. Já no domingo (7/6), o número caiu, sendo 93 novos casos. No total, Goiás teve 2.111 em apenas 7 dias.

Segundo os dados da plataforma Covid-19, do governo estadual, Goiás registra 6.053 pessoas contaminadas pelo novo agente do coronavírus. A última atualização foi feita às 10h01 de hoje (8/6).

Covid-19 em Goiás: 50 mortes são registradas em 7 dias

Dentro do mesmo período, do dia 1º ao dia 7 de junho, 50 novos óbitos foram confirmados no estado. O maior número e também o recorde em 24 horas foi registrado na terça-feira (2/6), com 25 vítimas fatais. No dia seguinte, houve 8 mortes.

No dia 5, havia três novas vítimas; dia 6 outras cinco. Neste domingo (7/6), apenas uma morte foi confirmada pela SES-GO. Conforme os dados da plataforma Covid-19, que foi atualizada às 10h01 de hoje (8/6), já são 173 mortes em decorrência do novo coronavírus.