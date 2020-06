Em Aparecida, fiscalização rígida é imposta para cumprir escalonamento

Após a Prefeitura de Aparecida de Goiânia determinar a reabertura escalonada do comércio da região, tem início nesta segunda-feira (8/6) a ação de fiscais que estarão nas ruas para garantir que o “lockdown regional” esteja sendo cumprido. O prefeito Gustavo Mendanha ressalta que o objetivo é subir o isolamento social da população para 50%.

Os fiscais, membros das secretarias da Fazenda, Mobilidade e Defesa Social, Meio Ambiente, Regulação Urbana, Guarda Civil Municipal, Grupo de Gestão Integrada do Município (GGIM) e Vigilância Sanitária, farão a verificação nas regiões em que é determinado o fechamento total dos comércios, se os estabelecimentos estão aderindo a medida determinada pela prefeitura. Ao todo, serão 800 agentes de fiscalização percorrendo o município para observar se comerciantes e clientes estão agindo conforme o determinado.

“O objetivo é ampliar a taxa de isolamento social em Aparecida que hoje está abaixo dos 36% para mais de 50%, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Queremos evitar o colapso no nosso sistema de Saúde, que hoje, está em uma situação estável”, declarou o prefeito Gustavo Mendanha.

Conforme programado pela prefeitura, nas segundas-feiras, Vila Brasília e Jardim Alto Paraíso são as duas primeiras macrozonas que deverão respeitar o “lockdown regional” com o fechamento do comércio.

O ponto inicial da operação de fiscalização foi às 8h da manhã na Avenida Rudá com Avenida São Paulo.

Escalonamento em Aparecida de Goiânia

Para o escalonamento, as 10 macrorregiões de Aparecida foram divididas em Jardim Alto Paraíso, Vila Brasília, Buriti Sereno, Expansul, Papillon Park, Santa Luzia, Zona da Mata, Centro, Cidade Livre e Garavelo. Os fechamentos regionais acontecerão um dia por semana, em duas macrozonas diferentes.

Nas segundas-feiras serão fechados os comércios, inclusive os essenciais como farmácias, padarias, distribuidoras e supermercados, nas macrorregiões da Vila Brasília e Jardim Alto Paraíso. Nas terças-feiras não funcionarão os estabelecimentos das macrorregiões Garavelo e Zona da Mata; nas quartas ficarão sem abrir os comércios das macrorregiões Centro e Expansul; já nas quintas-feiras não abrem Santa Luzia e Papillon Park; por fim, nas sextas-feiras ficam fechados os estabelecimentos da região Cidade Livre e Buriti Sereno.

Os Sábados e domingos não entram neste primeiro cenário do escalonamento, podendo abrir normalmente, mas atentos aos moldes do alvará de liberação de funcionamento de acordo com cada CNPJ.