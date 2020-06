Escalonamento do comércio em Aparecida começa nesta segunda-feira

Um novo escalonamento do comércio em Aparecida de Goiânia foi iniciado nesta segunda-feira (8/6) pela Prefeitura Municipal, como medida contra a disseminação do novo coronavírus. Assim, a cidade foi dividida em dez macrorregiões, e, a cada dia da semana, duas delas deverão ficar fechadas, evitando a circulação de pessoas nas ruas, com o objetivo de aumentar o isolamento social no município para 50%. Hoje, esse número é de 36%.

Dessa maneira, as 10 macrorregiões foram divididas em Jardim Alto Paraíso, Vila Brasília, Buriti Sereno, Expansul e Papillon Park. Além disso, Santa Luzia, Zona da Mata, Centro, Cidade Livre e Garavelo. Os fechamentos regionais acontecerão um dia por semana, em duas macrozonas diferentes. Como mostra o quadro abaixo, nas segundas-feiras serão fechados os comércios, inclusive os essenciais como farmácias (com atendimento apenas delivery ou drive-thru), padarias, distribuidoras e supermercados, nas macrorregiões da Vila Brasília e Jardim Alto Paraíso.

Nas terças-feiras não funcionarão os estabelecimentos das macrorregiões Garavelo e Zona da Mata. Ademais, nas quartas, ficarão sem abrir os comércios das macrorregiões Centro e Expansul. Além disso, nas quintas-feiras, não abrem Santa Luzia e Papillon Park. Por fim, nas sextas-feiras, ficam fechados os estabelecimentos da região Cidade Livre e Buriti Sereno. AQUI você tem acesso à lista com todos os bairros da cidade.

Os sábados e domingos não entram neste primeiro cenário do escalonamento do comércio em Aparecida, podendo abrir normalmente. Porém, devem estar atentos aos moldes do alvará de liberação de funcionamento de acordo com cada CNPJ.

“Nosso objetivo é ampliar o isolamento social, alcançando a meta da 50% recomendada pela OMS, evitando assim o colapso do sistema público de saúde e preservar vidas”, pontuou o prefeito Gustavo Mendanha.

O último boletim epidemiológico da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, divulgado no último sábado (6/6), mostra que a cidade tem 702 casos positivos, com 15 óbitos.

As exceções ao escalonamento do comércio em Aparecida de Goiânia

Não estão incluídas no escalonamento do comércio em Aparecida de Goiânia as feiras livres e especiais (que seguem Portaria própria) e estabelecimentos de assistência à saúde no atendimento de urgência e emergência, incluindo os serviços odontológicos e hospitalares. Além disso, estabelecimentos que prestem serviços funerários, e atividades de organizações religiosas (que também seguem Portaria própria); e atividades de segurança pública e privada.

Também estão fora do escalonamento as empresas situadas nos polos industriais do município que realizem o transporte de seus funcionários, transportadoras, empresas nas margens das BRs que realizem o transporte de seus funcionários e empresas de medicamento (fabricação e distribuição). Ademais, delegatórios de serviços públicos; bancos e agências lotéricas; farmácias através de delivery (sem porta aberta); órgãos públicos.

Assim, continua proibido o funcionamento de academias, arenas de esporte, galerias, bares, restaurantes, sendo permitidos aos dois últimos apenas a atuação por delivery. Eventos também continuam suspensos em Aparecida de Goiânia.