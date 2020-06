Fica 2020 terá edição digital e acontece no mês de outubro

A Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás) confirmou nesta segunda-feira (8/6) a edição digital do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2020. Dessa maneira, a 21ª edição do Festival, um dos mais importantes eventos culturais do Estado e referência no Brasil e no mundo, será realizada entre os dias 5 e 11 de outubro. A medida se dá devido a atual realidade de Goiás e do Brasil, com medidas de isolamento e distanciamento social por causa da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Neste novo formato do evento, os filmes e documentários serão exibidos em uma plataforma exclusiva, que ainda está sendo definida. Ademais, o mesmo ocorrerá com as atividades paralelas, como palestras, mesas redondas e oficinas.

Segundo a Secult, já está sendo desenvolvido, embrionariamente, uma programação abrangente. Assim, além do audiovisual, envolverá música, teatro, redes e economia criativa, formatando um novo Fica em 2020. Além disso, ainda segundo a secretaria, será feito por um time de representantes do audiovisual e de inovação, “que irão dar uma roupagem diferenciada ao evento”.

As datas para início das inscrições dos filmes ainda não foram definidas, mas serão divulgadas em breve. As inscrições poderão ser feitas pelo site do Fica 2020. O valor da premiação também não foi fechado ainda. Porém, já se sabe que haverá mudanças quanto à premiação. Este ano, um valor será destinado para os filmes já selecionados, além dos ganhadores.

O Festival

O Fica é um dos mais importantes projetos culturais desenvolvidos pela Secretaria de Cultura de Goiás. Assim, o Festival nasceu sob a motivação de propagar as potencialidades de Goiás para um cenário internacional.

Idealizado pelo jornalista e publicitário Jaime Sautchuk, o Fica exibe e premia obras em vídeo e película cuja temática é a defesa da qualidade de vida na Terra. Dessa maneira, o Festival tem como palco fixo a cidade de Goiás e consolidou-se como uma grande amostragem do cinema ambiental de todo o mundo, descrevendo uma trajetória de êxito que se materializa pelo crescente número de países participantes.

Além de aquecer o turismo e a economia local, o Festival gera em torno de si uma série de atividades ligadas ao cinema e ao meio ambiente. Assim, agrega produtores, realizadores e divulgadores do cinema ecológico. Ademais, tem shows musicais e uma troca de experiência por meio de debates, fóruns e oficinas.

Como resultado, ajudou a desenvolver uma cultura de cinema em Goiás, com o surgimento de diversos cursos superiores na área, e cineastas de grande talento que foram formados pelo Festival. E o setor de audiovisual passou a representar uma importante atividade econômica, gerando emprego e renda em todo o Estado.

Serviço – Fica 2020

Quando: De 5 a 11 de outubro

Onde: Totalmente on-line

Inscrições: http://www.fica.go.gov.br/