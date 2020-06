Fim de semana é marcado por acidentes com mortes em Goiás

Um fim de semana triste, pois foi marcado por acidentes com mortes em Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nove pessoas morreram e 21 ficaram feridas em 19 acidentes registrados de sexta-feira (5/6) até domingo (7/6), em BRs goianas.

Além disso, foram aplicadas 910 notificações de multas por infrações diversas, em que 37 motoristas foram autuados por não usarem o cinto de segurança, 155 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas e 7 motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia.

Acidentes com mortes em Goiás: ciclistas são atropelados na BR-060

Dois ciclistas morreram atropelados na manhã deste domingo (7/6), na BR-060, em Cezarina, no sul de Goiás. Conforme informações, um grupo de sete ciclistas foi atingido por um veículo que teria perdido o controle. Eles pedalavam no acostamento da rodovia e pararam para arrumar um pneu.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado para socorrer as vítimas, três foram encaminhadas para unidade de saúde e duas não resistiram e morreram ainda no local. As bicicletas que o homem e a mulher estavam ficaram totalmente destruídas.

Homem morre ao bater contra árvore, em Itumbiara

Em um outro acidente com morte neste domingo (7/6), um homem, de 48 anos, morreu após bater contra uma árvore, em Itumbiara. De acordo com a PRF, o motorista dirigia em alta velocidade e perdeu o controle em uma linha reta.

O veículo colidiu com um troco que estava às margens da BR-452. Com impacto, o veículo partiu ao meio e ficou totalmente destruído. O corpo do motorista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido ao exame cadavérico para investigar se o condutor estava alcoolizado.

Capotamento deixa um morto em Luiz Alves

Bombeiros em São Miguel foram acionados na tarde da última sexta-feira (5/6) para atender vítimas de um capotamento na Rodovia 080, zona rural de Luiz Alves.

Quando chegaram no local, constataram que havia três pessoas no carro, duas não apresentavam ferimentos ou fraturas graves e, após os primeiros socorros, foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Já a terceira vítima ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.