Segundo o Informe Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (8/6) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia tem 2.624 casos confirmados de coronavírus.

Em comparação com boletim de domingo (7/6), nas últimas 24 horas, a capital confirmou 52 testes com diagnóstico positivo. Somente na primeira semana de junho, Goiânia teve 625 casos.

Conforme o relatório, 732 pacientes já se recuperaram totalmente da doença, representando 74% do total. O documento ainda mostra que 79 pacientes residentes da capital foram vítimas fatais da doença, um caso a mais do que o número registrado no Informe Epidemiológico de ontem.

Do total de infectados, 591 exercem alguma função na área da saúde. Destes, a maioria são os técnicos de enfermagem, representando 32%. Em seguida estão os médicos (22%), enfermeiros (16%), fisioterapeuta (4%), recepcionista (3%), área administrativa (2%), cirurgião dentista (2%), nutricionista (2%), farmacêutico (2%), agente comunitário da saúde (2%), técnico em laboratório (2%). Outras áreas como biomédico, psicólogo, técnico em radiologia representam apenas 1%.

Os pacientes com casos confirmados de coronavírus, em Goiânia

O novo relatório confirma ainda que a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (45%) e 40 e 49 anos (35%). Dos 195 pacientes internados pela doença na capital, 120 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Os sintomas mais comuns informados pelos 963 pacientes com investigação epidemiológica concluída são tosse (57%), febre (55%), dor de cabeça (39%), perda do paladar (33%), perda do olfato (33%) e diarreia (32%).

De acordo com o informe, 353 bairros de Goiânia já tem registros de coronavírus. O Distrito Sanitário Sul é a região mais afetada. Veja a lista com os dez bairros com maior quantidade de casos: