Goiás ultrapassa marca de 6 mil infectados pela covid-19

Nesta segunda-feira (8/6), Goiás ultrapassou a marca de 6 mil infectados pela covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), há quase 30 mil casos suspeitos da doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19).

Em relação ao informe epidemiológico deste domingo (7/6), são 336 casos a mais. No total, 6.149 pessoas já foram contaminadas no estado. Além disso, há 29.599 casos suspeitos em investigação. Outros 14.524 já foram descartados.

Há 173 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento. Há 29 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 285 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Profissionais de saúde infectados pela covid-19, em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou nesta segunda-feira (8/6) a quantidade de profissionais de saúde com coronavírus. Até o momento, 819 servidores contraíram a doença. A informação está disponível na plataforma Covid-19, do governo estadual.

Conforme informado, de 6.1016 casos, 819 são servidores ligados à área da saúde, representando um total 13,4%. Deste total, a maioria são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, com 5.8%. Veja as outras profissões:

Enfermeiro: 2,7%

Médicos: 2,2%

Outros trabalhadores da saúde: 1.5%

Trabalhadores administrativos da saúde: 0.7%

Fisioterapeutas: 0.6%

Mais de 150 municípios tem confirmações de coronavírus

De acordo com dados da plataforma Covid-19, 155 municípios já contam com casos confirmados do novo agente do coronavírus. Outros 73 apresentam somente casos suspeitos e em apenas 18 cidades não há nenhum registro, sendo elas:

Água Limpa Americano do Brasil Baliza Buriti de Goiás Campos Verdes Cristianópolis Davinópolis Diorama Guarinos Heitoraí Itapirapuã Marzagão Nova Roma Palestina de Goiás Sanclerlândia Santa Cruz de Goiás Santa Rita do Novo Destino Três Ranchos

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás. Os dados são atualizados várias vezes ao dia.