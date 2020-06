Isolamento em Goiás sobe para 43%; índice ainda é o pior do país

O isolamento em Goiás subiu para 43% e chegou novamente ao nível laranja em comparação aos outros estados brasileiros. Apesar do aumento, o índice registrado ainda é o pior do país.

Há vários dias Goiás se mantém nas últimas colocações do ranking e o índice chegou a 35% na última semana. Neste domingo (7/6), a taxa foi de 43,56%, de acordo com levantamento da empresa In Loco.

Ainda conforme a pesquisa, Rondônia agora lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 55,18%, único estado com nível verde. Além de Goiás, quatro estados estão em nível laranja, nas últimas colocações de isolamento social, sendo Maranhão (45,30%); Mato Grosso do Sul (45,13%); Tocantins (44,68%); e Sergipe (44,22%).

Até o momento, 151 cidades goianas já confirmaram casos de covid-19. Outros 74 investigam casos suspeitos e apenas 20 não tem registros do vírus. Os dados são da plataforma Covid-19, do governo estadual, e foram atualizados às 9h20 deste domingo (7/6).

Isolamento em Goiás sobe para 43%, e casos confirmados chegam a quase 6 mil

De acordo com a plataforma Covid–19, Goiás já conta com 5.945 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A última atualização dos dados foi feita às 9h20 deste domingo (7/6).

Em relação ao boletim de sábado (6/6), ontem foram registrados 93 casos a mais em 24h. O boletim oficial de domingo trouxe 5.813 infectados e 173 mortes por covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. No Estado, há 28.578 casos suspeitos em investigação. Outros 14.219 já foram descartados.

Distanciamento social evitou mais de 2.800 mortes em Goiás, diz UFG

O isolamento social, medida adotada para evitar a propagação do coronavírus, evitou a morte de quase 3 mil pessoas em Goiás. Isso é o que diz o estudo divulgado na última quinta-feira (4/6) pela Universidade Federal de Goiás, que levantou dados disponíveis para elaborar um cenário hipotético sem a implementação do isolamento.

Segundo a modelagem realizada, se nenhuma medida de distanciamento social tivesse sido adotada, até 59% da população goiana já teria sido infectada pela covid-19.