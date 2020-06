Mulher morre em acidente entre caminhões na BR-153, em Rialma

Uma mulher, de 48 anos, morreu em um acidente entre caminhões na BR-153, no município de Rialma. A batida aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (8/6). Além disso, outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu uma colisão traseira entre dois veículos de cargas. Um deles estava carregado com tubos galvanizados e outros com materiais de confecções de roupas.

Como aconteceu o acidente entre caminhões na BR-153, em Rialma

De acordo com levantamentos preliminares da PRF, um caminhão baú seguia no sentido sul/norte, carregado com confecções. O motorista teria tentado ultrapassar uma carreta que transportava tubos galvanizados, mas quando tentou voltar para sua mão de direção, foi atingido pela carreta e capotou na via.

Em seguida, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e o veículo subiu em um barranco. Diante disso, a carga despencou da carroceria, atingindo a cabine onde estava um homem e uma mulher. O motorista,de 45 anos, ficou gravemente ferido. Já a mulher, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

No caminhão baú, o condutor e o passageiro sofreram ferimentos leves. Por causa do acidente entre caminhões na BR-153, a rodovia ficou parcialmente interditada por cerca de três horas, formando um congestionamento de cerca de quatro quilômetros. Veja o vídeo:

Cinco ficam feridos e uma pessoa morre em acidente na GO-320

Os Bombeiros de Palmeiras de Goiás foram acionados na manhã desta segunda-feira (8/6) para resgatar vítimas de colisão frontal entre dois veículos na GO-320, KM 06, no trecho entre Indiara e Jandaia.

Quando chegaram o local, os bombeiros encontraram seis vítimas, cinco com ferimentos e uma já em óbito. Três vítimas foram transportadas pelos bombeiros para uma unidade de saúde e outras duas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

O atendimento aos feridos e a segurança do local contou com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).