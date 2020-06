“Não é hora de festinhas”, diz Lissauer sobre necessidade do isolamento

Em entrevista a uma rádio goiana no último sábado (6/6), o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira, do PSB, manifestou preocupação com o avanço da covid-19 no estado. Ele criticou a realização de aglomerações como “reuniões e festinhas” em uma época em que o isolamento social é extremamente recomendado, e declarou que a “situação é gravíssima”.

Para Lissauer, o momento é de cautela e conscientização por parte de toda a sociedade. Ele destacou o aumento rápido de casos confirmados de coronavírus, causador da covid-19, em Goiás, sobretudo no município de Rio Verde, e chamou a atenção para a necessidade de isolar-se socialmente como meio de prevenção contra o vírus.

“Estamos diante de uma situação extremamente preocupante. Os casos de coronavírus em Goiás e, principalmente, em Rio Verde têm aumentado de forma rápida e progressiva. Sabemos que as medidas restritivas adotadas pelos nossos gestores muitas vezes são amargas e duras, porém necessárias nesse momento. Vejo que a situação é gravíssima”, pontuou.

Lissauer ainda criticou a promoção de eventos que envolvam aglomerações nesta época tão delicada, e enfatizou que o isolamento social é justamente o método capaz de diminuir o impacto do corona. “Não é hora de festinhas, reuniões, encontros, é hora de isolamento social para salvar vidas e também a nossa economia. Não existe economia sem vida e vice-versa, e a população do nosso Estado precisa entender isso”, ressaltou.

Isolamento social evitou milhares de mortes em Goiás, conclui UFG

O isolamento social, medida adotada para evitar a propagação do coronavírus, evitou a morte de quase 3 mil pessoas em Goiás. Isso é o que diz o estudo divulgado na última quinta-feira (4/6) pela Universidade Federal de Goiás, que levantou dados disponíveis para elaborar um cenário hipotético sem a implementação do isolamento.

A Nota Técnica Nº5 foi divulgada ontem e se baseia nos estudos de um grupo de pesquisadores da UFG que realizaram a simulação de dados atualizados até o dia 2 de junho, sobre o número estimado de óbitos por covid-19 que puderam ser evitados em Goiás. O resultado foi a estimativa de que as medidas de distanciamento social evitaram entre 2.834 e 3.407 mortes por covid-19 no estado até o momento.

Ainda conforme o estudo, apenas no município de Goiânia foram evitados entre 927 e 1171 óbitos pelo novo coronavírus graças à adoção do distanciamento social.