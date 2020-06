Onça-pintada morre atropelada por caminhão na BR-050, em Ipameri 

Uma onça-pintada morreu depois de ser atropelada na BR-050, em Ipameri, na região sudeste de Goiás. O acidente ocorreu na noite deste domingo (7/6), no quilômetro 131 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), trata-se de um animal macho adulto.

O motorista do veículo envolvido no acidente relatou que trafegava normalmente pela rodovia quando, inesperadamente, a onça pintada tentou atravessar a pista e foi colhido pelo caminhão.

Ainda conforme a corporação, o caminhão, que estava carregado com 13 mil quilos de bebidas, teve o radiador danificado e ficou no local aguardando por socorro mecânico.

Além de onça-pintada atropelada na BR-050, onça parda também pode ter sido vítima de acidente na GO-080

No último dia 30, uma onça parda foi encontrada morta às margens da GO-080, entre Jaraguá a Goianésia, próximo ao Distrito de Mirilândia, na região Central do estado. Segundo testemunhas, o animal apresentava um ferimento na cabeça.

O corpo do animal silvestre foi encontrado por ciclistas que passavam pelo local. Informações preliminares apontam que a onça tenha sido atingida por um tiro na nuca, devido ao ferimento. Mas segundo outras pessoas que estiveram no trecho da rodovia, a morte do animal foi ocasionada por um atropelamento.

Ainda conforme as testemunhas, no momento em os ciclistas estavam próximos ao corpo da onça parda, um homem e uma mulher pararam o carro, pegaram o animal e o colocou dentro do veículo. Eles ainda não foram identificados e localizados.

Atropelamento de animais no Brasil

Segundo estimativas feitas pelo Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE), cerca de 475 milhões de animais são atropelados por ano nas rodovias brasileiras.

Ainda conforme o estudo, a maioria dos animais atropelados não são notados pelos motoristas por serem de pequeno ou médio porte. No entanto, o CBEE aponta que 2 milhões de animais de grande porte, como a onça-pintada, são mortos nas rodovias a cada ano.