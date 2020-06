Prefeitura de Goiânia abre processo seletivo com 378 vagas para a Saúde

A Prefeitura de Goiânia lançou, nesta segunda-feira (8/6), o edital de um processo seletivo simplificado para a contratação temporária emergencial na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), diante da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. São ofertadas 378 vagas imediatas.

De acordo com a gestão municipal, o processo será composto de etapa única, análise de título e experiência profissional. Além das vagas para contratação imediata, o processo seletivo também servirá para formação de cadastro de reserva, para médicos, especialista em saúde, técnico em saúde, auxiliar de saúde e assistente administrativo.

Ainda conforme o comunicado, o processo seletivo terá validade de seis meses e pode ser prorrogado pelo prazo máximo de dois anos, em caso de necessidade da administração, “visto que o concurso público- edital n° 001/2020 encontra-se suspenso temporariamente pela mesma situação.”

Inscrições de processo seletivo com 378 vagas para a Saúde de Goiânia

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (8/6) e podem ser feitas até o dia 14 de junho. O cadastro deve ser feito somente pela internet, no site www.goiania.go.gov.br, na página reservada aos concursos e seleções, no link “Processo Seletivo Simplificado Emergencial – Secretaria Municipal de Saúde– edital n° 001/2020. O processo é gratuito.

A comprovação de títulos e experiência profissional e os demais documentos exigidos para a assinatura do contrato serão avaliados pela comissão responsável pelo processo seletivo. Caso o candidato não cumpra algum critério do edital, ele poderá ser eliminado da seleção.

Não podem participar do processo seletivo:

De acordo com o edital, fica vedada a participação e contratação de trabalhadores que se enquadrem nos grupos de risco para covid-19, conforme “Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de covid-19 e outras síndromes gripais” do Ministério da Saúde.

Trabalhadores com idade acima de 60 (sessenta) anos; Não completar 60 (sessenta) anos até um ano após a data de homologação do Processo Seletivo Simplificado Emergencial; Trabalhadores imunodeprimidos ou com doenças crônicas graves e outros.

Leia aqui o edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2020.