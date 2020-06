Presa quadrilha suspeita de roubar casas em condomínios de luxo em Goiás

Suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos a casas de condomínios de luxo foram presos neste domingo (7/6), na BR-060, em Goiânia. Segundo apuração da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo praticava os crimes em Goiás e Minas Gerais.

De acordo com a corporação, na unidade operacional da PRF no Parque Ecológico, policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um Fiat/Palio ocupado por dois homens e duas mulheres, mas o motorista do veículo fugiu em alta velocidade.

A equipe PRF acionou apoio do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), da Polícia Militar, e fez o acompanhamento do veículo. Cerca de três quilômetros à frente o carro parou e os dois homens fugiram pela vegetação às margens da rodovia. Segundo a corporação, eles ainda atiraram contra os policiais.

Suspeitos confessaram que planejavam roubos em casas de condomínios de luxo em Goiânia

No veículo ficaram as duas mulheres, de 32 e 19 anos, que foram detidas. Um dos homens foi preso logo em seguida, pela equipe da PM, nas imediações do município de Terezópolis.

Com base nas informações, a polícia constatou que tratava-se de uma quadrilha envolvida com roubos a residências no estado de Minas Gerais.

Na central de flagrantes de Anápolis, para onde os três presos foram levados, eles confessaram que planejavam furtar residências em condomínios de luxo em Goiânia. Além disso, o trio disse ainda que havia abandonado na rodovia um cofre furtado em um condomínio de luxo da capital, momentos antes.

Os outros dois homens continuam sendo procurados. As investigações continuam.

Roubos a residências em Goiás

No primeiro trimestre de 2020, Goiás registrou redução em 7% de casos de roubo residências, conforme os indicadores criminais. Os dados foram apresentados em abril, pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). Os crimes violentos como latrocínios e homicídios também tiveram queda de 54,55% e 20,20%, respectivamente. No período, não foram registrados roubos a bancos no estado.