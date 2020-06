Cidade de Goiás proíbe entrada de pessoas de outros municípios no feriado

A Prefeitura da Cidade de Goiás baixou um decreto, nesta terça-feira (9/6), que proíbe a entrada de pessoas que não residem no município durante o feriado de Corpus Christi. A medida entra em vigor a partir das 12h desta quarta-feira (10/6) e tem validade até o mesmo horário do próximo sábado (13/6).

Segundo trecho do documento, “para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública fica determinado o bloqueio e/ou instalação de barreira sanitária nas entradas da cidade”, durante o período.

O decreto municipal traz algumas exceções para entrada na cidade, sendo elas:

Entrega de mercadorias em padarias, mercearias, mercados e supermercados;

Segurança privada;

Tratamento e abastecimento de água;

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

Assistência médica e hospitalar;

Serviços funerários;

Atividades ligadas a serviços essenciais.

Entrada na Cidade de Goiás será fiscalizada pela PM

Ainda de acordo com o decreto assinado pela prefeita da Cidade de Goiás, Prof.ª Selma Bastos, a “Vigilância Sanitária Municipal contará com o auxilio de força policial para fazer valer as medidas restritivas em vigor, especialmente o bloqueio e/ou instalação de barreira sanitária.”

O documento em vigor na data de sua publicação, o que ocorreu na tarde desta terça-feira, 8 de junho.

Durante reunião, também foi discutido a intensificação da fiscalização, em toda a cidade, das medidas de enfrentamento à covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Fica, realizado na Cidade de Goiás, será digital

A 21ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o Fica, está marcada para ocorrer entre os dias 5 e 11 de outubro deste ano e será totalmente digital. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás). A mudança no formato do evento, que ocorre anualmente na Cidade de Goiás, foi feita diante da pandemia do novo coronavírus.

Os filmes e documentários serão exibidos em uma plataforma exclusiva, que ainda está sendo definida pela organização. Conforme a Secult, as atividades paralelas, como palestras, mesas redondas e oficinas também serão realizadas virtualmente.