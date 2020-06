Com 1,9 mil casos, Rio Verde anuncia quinta morte por covid-19

A Prefeitura de Rio Verde anunciou, na manhã desta terça-feira (9/6), a quinta morte por covid-19. Os casos cresceram absurdamente desde o último domingo (7/6), quando havia 385 infectados.

Uma nova morte foi confirmada na cidade, totalizando cinco vítimas fatais. Desta vez, trata-se de um idoso, de 68 anos, portador de leucemia, que estava internado no Hospital Municipal. “Meus sinceros sentimentos a todos familiares.”, escreveu o prefeito nas redes sociais.

Na manhã desta segunda-feira (8/6), a Saúde de Rio Verde contabilizava 641 infectados. Até o início da manhã de hoje (9/6), por volta de 8h, o número era de 1.415 contaminados. Entretanto, o prefeito Paulo do Vale informou por meio das redes sociais, por volta de 10h, que o número subiu e já são 1.910 casos.

Levando em consideração o boletim do último domingo (7/6), são mais de 1.500 casos confirmados em dois dias. Com a atualização, Rio Verde passou a ser a segunda cidade com mais casos da doença em Goiás, ficando atrás apenas de Goiânia. A capital tem, até o momento, 2.560 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Foram 150 testes com diagnóstico positivo, em 24 horas.

O aumento rápido de casos acontece depois de uma testagem em massa realizada pela prefeitura em indústrias da cidade. Conforme informações, mais de 15 mil testes foram feitos.

Rio Verde antecipa feriado municipal para aumentar isolamento

Entrou em vigor nesta segunda-feira (8/6) o novo decreto de Rio Verde, que volta a fechar atividades não essenciais na cidade e decreta estado de calamidade pública por 150 dias. O feriado municipal de 5 de agosto, dia do aniversário do município, foi antecipado para o dia 10 de junho. No dia 11 será feriado nacional de Corpus Christi e no dia 12 foi decretado ponto facultativo na administração pública. O objetivo é tirar a população das ruas e aumentar o isolamento social.