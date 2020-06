Como fazer uma maravilhosa torta de morango com gelatina

Ter uma boa sobremesa no seu repertório culinário é importante para ocasiões especiais. Por isso, essa receita de torta de morango com gelatina e servida na travessa pode ocupar muito bem este lugar. Trata-se de uma receita simples, que não exige muita técnica, mas que é maravilhosa, tanto pela apresentação, quanto pelo sabor.

Há alguns pontos importantes para a torta de morango ficar perfeita! O primeiro detalhe é diluir bem o amido de milho e adicioná-lo antes de levar os ingredientes do mingau ao forno, assim você terá um creme mais homogêneo e lisinho. O segundo ponto é não parar de mexer o mingau, principalmente, já próximo a fervura do leite. Afinal, ele gruda facilmente no fundo da panela. Por fim, muito cuidado ao colocar a gelatina sobre as camadas de mingau e morangos. O uso de uma colher para aparar o líquido é indispensável.

Como você bem sabe, adicionamos receitas fáceis e gostosas aos conteúdos de Gastronomia do Aproveite a cidade durante a quarentena, porque o nosso time está cumprindo as medidas de isolamento social. Além disso, por causa da pandemia do coronavírus, incentivamos os nossos leitores a permanecerem em casa. Você pode conferir em detalhes como preparar esta torta de morango e outras delícias no nosso canal no Youtube.

INGREDIENTES da torta de morango com gelatina

2 caixinhas de morango

1 litro de leite

1 caixa de leite condensando

2 caixas de creme de leite

2 gelatinas de morango

5 colheres de sopa bem cheias de amido de milho

Modo de preparo

Escolha uma panela grande e separe uma colher de pau. Dilua o amido de milho. Você deve usar cerca de 200 ml de água para diluir as 5 colheres de sopa.

Coloque o leite, o leite condensado e o amido de milho na panela antes de ligar o fogão. Agora sim, ligue o fogo e mexa sem parar para não grudar no fundo até virar um mingau. É necessário que o leite ferva e que o amido cozinhe. Deixe o mingau esfriar por cerca de 10 minutos e adicione o creme de leite, misture bem e coloque na travessa que irá servir.

Corte os morangos ao meio e cubra todo o mingau com eles. Então, é só reservar o conteúdo da travessa, enquanto dissolve os dois pacotes de gelatina em 250 ml de água fervente. Em seguida, coloque 250 ml de água fria. Despeje a gelatina sobre os morangos e o mingau usando uma colher para aparar. Assim, você evitará que gelatina e mingau se misturem. Leve à geladeira por 2 horas. Depois disso, é só aproveitar!

Confira em detalhes o modo de preparo desta torta de morango com gelatina clicando AQUI!