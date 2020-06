Corpo de adolescente é encontrado no Rio Claro, em Fazenda Nova

O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado no Rio Claro, em Fazenda Nova, interior de Goiás, nesta segunda-feira (8/6). Ele desapareceu no último sábado (6/6), enquanto nadava na parte rasa do rio. Acredita-se que o menor tenha caído em um possível banco de areia.

De acordo com informações da corporação, as equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), em Posse, foram acionadas ainda no sábado para a ocorrência de afogamento. O incidente havia ocorrido na Fazenda São Domingos, às margens do Rio Claro, no município de Fazenda Nova.

Adolescente pode ter se afogado após cair em bando de areia no Rio Claro

No local, os bombeiros militares foram informados que a vítima, um adolescente de 15 anos, estava em um racho com familiares e amigos. Eles nadavam em um parte rasa do rio, quando foi surpreendido com uma parte funda. Ele teria caído em um possível banco de areia.

Após o ocorrido, o adolescente não foi mais visto no rio. As buscas foram iniciadas no sábado e o corpo dele foi encontrado por volta das 15h desta segunda-feira (8/6).

Os mergulhadores do CBMGO, após resgate, deixaram o corpo do menor aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Corpo de menino de 11 anos é encontrado em rio de Águas Lindas de Goiás

No início deste mês, o CBMGO foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. Tratava-se de uma criança de 11 anos, que morreu afogada em rio enquanto brincava com amigos.

Os mergulhadores de Águas Lindas foram acionados por volta de 16h30 e atuaram com apoio dos militares do DF. O afogamento aconteceu no Rio Descoberto, próximo a Barragem.

Segundo informações preliminares, amigos estavam tomando banho no rio e o menino teria tentado ajudar o irmão que estava se afogando, entretanto, ele não conseguiu retornar à margem. O corpo do menino foi encontrado por volta de 18h30, a aproximadamente cinco metros de profundidade.