Fica 2020 está marcado para outubro e com edição digital, anuncia Secult

A 21ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o Fica, está marcada para outubro deste ano e será totalmente digital, de acordo com comunicado da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás). Mudança no formato do evento, que ocorre anualmente na Cidade de Goiás, foi feita diante da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com pasta, o Fica 2020 será realizado entre os dias 5 e 11 de outubro. Os filmes e documentários serão exibidos em uma plataforma exclusiva, que ainda está sendo definida pela organização. Conforme a Secult, as atividades paralelas, como palestras, mesas redondas e oficinas também serão realizadas virtualmente.

Os últimos acertos quanto à realização digital foram definidos em reunião na manhã desta segunda-feira (8/6), entre Secult e Prefeitura da Cidade de Goiás.

Data para inscrições dos filmes para o Fica 2020 serão divulgados em breve

Segundo o comunicado, as datas para início das inscrições dos filmes também estão sendo definidas e serão divulgadas em breve. As inscrições poderão ser feitas pelo site do Fica (www.fica.go.gov.br). O valor da premiação ainda não foi definido. No entanto, a Secult adiantou que haverá mudanças quanto à premiação. Este ano terá um valor para os filmes já selecionados e outro para os ganhadores.

“Estamos muito felizes por podermos realizar, mesmo que de forma digital, a edição 21ª do Fica. Um Festival importante, consolidado e reconhecido no Brasil e no mundo. Será uma experiência nova para todos nós, para todos os envolvidos, mas tenho certeza de que o resultado final será o esperado pelos goianos e goianas”, comemorou o secretário de Cultura, Adriano Baldy.

Fica 2020 é confirmado após um ano sem evento

Em março deste ano, antes da pandemia do novo coronavírus, o Fica 2020 havia sido confirmado para setembro. O comunicado foi feito por Adriano Baldy. Esta seria a 22ª edição do Fica, mas o festival não ocorreu em 2019. À época, o então titular da Secult, Edival Lourenço, explicou que o evento poderia não ocorrer devido o não pagamento de prêmios das edições anteriores, especialmente em 2018.