Goiás confirma mais 501 casos e 7 mortes por covid-19 em 24 horas

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um novo boletim epidemiológico informando a situação da pandemia. Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou mais 501 casos e 7 mortes por covid-19. Este é o novo recorde de casos em um dia.

Até o momento, há 6.650 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19). No Estado, há 30.972 casos suspeitos em investigação. Outros 15.239 já foram descartados.

Nos últimos dias, Goiás tem apresentado um grande aumento de casos diários. Contando com hoje, este já é o terceiro dia do mês de junho que o estado tem mais de 400 infectados em 24 horas. No último dia 2 foram 419 casos e dia 4 foram 434.

Além disso, há 180 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento. Nesta terça-feira (9/6), houve o registro de outras 7 mortes em relação a segunda-feira (8/6). Há 26 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 297 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De acordo com a SES-GO, “os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.”.

Goiás confirma mais casos de covid-19 e apenas 15 municípios não tem registros

No mapa no site da plataforma Covid-19, do governo federal, as cores vermelho, amarelo e cinza mostram os municípios distribuídos pelo grau de risco. São 153 cidades com casos confirmados e 75 com suspeitas. Veja a lista das 15 cidades sem casos registrados: