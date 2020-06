Dados do painel Covid-19, do governo estadual, apontam que Goiás tem 6,3 mil infectados e apenas 15 cidades sem casos de covid-19. A última atualização na plataforma foi feita às 6h20 desta terça-feira (9/6).

No mapa, as cores vermelho, amarelo e cinza mostram os municípios distribuídos pelo grau de risco. São 153 cidades com casos confirmados e 75 com suspeitas. Veja a lista das cidades sem casos registrados:

Água Limpa Americano do Brasil Buriti de Goiás Campos Verdes Cristianópolis Davinópolis Diorama Guarinos Itapirapuã Marzagão Nova Roma Palestina de Goiás Sanclerlândia Santa Rita do Novo Destino Três Ranchos

Goiás tem 6,3 mil casos de covid-19

Até a manhã desta terça-feira (9/6), a plataforma do governo aponta 6.350 casos de covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. Além disso, há 30.293 suspeitos em investigação, outros 14.803 já foram descartados.

A maioria dos infectados no estado tem idades entre 30 a 39 anos, somando 1.658. Em seguida estão pessoas de 40 a 49 anos, com 1.400 casos.

O isolamento em Goiás está em 35% e chegou novamente ao nível vermelho em comparação aos outros estados brasileiros. O índice registrado ainda é um dos piores do país. No último domingo (7/6), a taxa foi de 43,56%, de acordo com levantamento da empresa In Loco. Ainda conforme a pesquisa, Rondônia agora lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 45,77%, único estado com nível amarelo.

Profissionais da saúde com coronavírus em Goiás

Com relação ao total de casos confirmados, 840 são profissionais da saúde, representando 13.2%. Deste total, a maioria são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, com 5.7%. Veja as outras profissões:

Enfermeiro: 2,6%

Médicos: 2,2%

Outros trabalhadores da saúde: 1.4%

Trabalhadores administrativos da saúde: 0.7%

Fisioterapeutas: 0.6%

Um novo boletim epidemiológico será divulgado na tarde desta terça-feira (9/6), pela SES-GO.