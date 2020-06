Indústrias de máquinas e implementos agrícolas do RS empregam cerca de 120 mil trabalhadores

O Rio Grande do Sul concentra 65% das indústrias do setor de máquinas e implementos agrícolas. O setor emprega no estado um segmento da economia que gera 20 mil empregos diretos e outros 100 mil indiretamente, totalizando 120 mil pessoas.

As empresas do setor são representadas pelo o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (SIMERS), entidade fundado em 28 de janeiro de 1977. A indústria do Rio Grande do Sul é destaque na produção de trator peças e demais implementos agrícolas.

As empresas de máquinas agrícolas são responsáveis pelo dinamismo em outros setores da economia. Isso ocorre em função de ser um setor que consome chapas de aço, parafusos, perfis adesivos e aços especiais e produtos químicos de várias naturezas. As peças agrícolas e máquinas ajudam a inovar e aperfeiçoar os itens para todas as fases da agricultura, do plantio à armazenagem.

Além dos tratores e colheitadeiras, as empresas do o Rio Grande produzem cercas, porteiras e equipamentos similares para uso rural. A indústria gaúcha também é referência na fabricação de ferramentas para uso agrícola, jardinagem e tratos florestais. Atualmente o Rio Grande do Sul tem a maior frota de tratores do Brasil, o que justifica o avanço do setor no estado.