Preso acusado de agredir idoso até a morte para roubar auxílio, em Goiás

Foi preso na manhã desta terça-feira (9/6) um homem acusado de agredir um idoso até a morte para roubar auxílio, em Piracanjuba, no Sul de Goiás. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil.

Conforme informações, o mandado de prisão preventiva foi expedido em desfavor de um jovem, de 21 anos, acusado pela prática do crime de latrocínio contra um idoso, identificado como Tubertino Aires, de 78 anos.

A vítima foi amarrada com o próprio cinto e agredida com capacete, cabo de vassoura e outros objetos. Depois de roubar a aposentadoria, o homem fugiu.

A investigação que resultou na prisão do acusado de agredir idoso até a morte para roubar auxílio, em Goiás

O processo de investigação durou cerca de três meses, período que a Polícia Civil conseguiu identificar o autor do crime e reunir provas para sua prisão.

Conforme apurado, em janeiro deste ano, o idoso havia sacado uma quantia referente a sua aposentadoria e foi até um bar da cidade. No local, o autor teria visto a vítima portando o dinheiro e resolveu segui-la depois que ele saiu do estabelecimento.

Segundo o Delegado Leylton Barros, que conduziu as investigações, o idoso, de 78 anos, foi perseguido pelas ruas e abordado pelo criminoso quando chegou em sua residência.

As perícias realizadas apontaram que a vítima foi amarrada com suas próprias roupas e brutalmente agredida até a morte. O criminoso teria utilizado capacetes, cabos de vassouras e outros objetos para cometer as agressões.

Após se certificar que a vítima morreu, o autor subtraiu toda a quantia em dinheiro e fugiu do local. Entretanto, foi localizado e preso na manhã de hoje (9/6).

O autor, que já possui passagens por tráfico de drogas, responderá pelo crime de latrocínio, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão. As investigações continuam para identificar possíveis comparsas do crime.