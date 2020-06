Rio Verde passa 1.400 infectados pela covid-19 e só fica atrás de Goiânia 

A Prefeitura de Rio Verde informou que o número de infectados pela covid-19 subiu para 1.415, o que representa um aumento de 1.030 casos em um período de 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado na noite desta segunda-feira (8/6).

Com a atualização no número de casos, Rio Verde passou a ser a segunda cidade com mais casos da doença em Goiás, ficando atrás apenas de Goiânia. A capital tem, até o momento, 2.560 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Foram 150 testes com diagnóstico positivo, em 24 horas.

Doo total de casos confirmados em Rio Verde, 41 já se recuperaram e quatro pessoas morreram. Em Goiânia, dos 2.560 infectados, 731 pacientes já se recuperaram totalmente da doença; mortes na capital foram confirmadas 76, até o momento.

Rio Verde teve mais de 600 confirmações de infectados pela covid-19 após testagem em indústrias

Na manhã desta segunda-feira (8/6), a Prefeitura de Rio Verde registrou um aumento de mais de 250 casos em relação ao boletim de domingo (7/6). Conforme informações, após testagem em indústrias, foram confirmados 641 casos da doença no município.

Desde a semana passada, a Saúde Municipal seguia realizando testes em funcionários de ao menos seis grandes indústrias da cidade. No total, mais de 15 mil amostras foram coletas e pelo menos 600 já foram contabilizadas.

No informe epidemiológico de ontem (7), divulgado durante a noite, havia 385 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus na cidade. Já na manhã de hoje (8), são 641, ou seja, 256 casos a mais.

Conforme informações, a testagem em massa foi feita com o objetivo de auxiliar nas barreiras sanitárias. Os testes realizados foram do tipo RT-PCR, com amostra sanguínea.

Rio Verde antecipa feriado municipal para aumentar isolamento

Entrou em vigor nesta segunda-feira (8/6) o novo decreto de Rio Verde, que volta a fechar atividades não essenciais na cidade e decreta estado de calamidade pública por 150 dias. O feriado municipal de 5 de agosto, dia do aniversário do município, foi antecipado para o dia 10 de junho. No dia 11 será feriado nacional de Corpus Christi e no dia 12 foi decretado ponto facultativo na administração pública. O objetivo é tirar a população das ruas e aumentar o isolamento social.