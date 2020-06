UTI da Maternidade Dona Iris é fechada para novos pacientes após surto de superbactéria

A Maternidade Dona Iris, integrada à rede pública de Saúde de Goiânia, suspendeu a entrada de novos pacientes em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A iniciativa, confirmada na manhã desta terça-feira (9/6), tem dois preocupantes motivadores: a constatação de quatro casos de covid-19 na unidade (incluindo um bebê), e o surto da superbactéria Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC), cuja transmissão ocorre em ambiente hospitalar, através do contato com secreções do paciente infectado, e pode levar à morte.

Os quatro infectados pelo Sars-CoV-2, causador da covid-19, foram identificados como três funcionários do hospital e um bebê. Esse último está internado em isolamento um leito de UTI, junto com a mãe. Já os profissionais infectados foram afastados e estão cumprindo regime de isolamento. Todos os quatro apresentam quadro clínico estável.

Diante do panorama, além da suspensão temporária da entrada de novos pacientes na UTI, a maternidade informou que todos os bebês internados, acompanhantes e colaboradores da UTI e Ucin serão testados para o coronavírus.

Superbactéria na Maternidade Dona Iris

A KPC é considerada uma superbactéria devido à sua resistência a múltiplos antibióticos. Ela pode ser encontrada em fezes, na água, no solo, em vegetais, cereais e frutas. A transmissão ocorre em ambiente hospitalar, através do contato com secreções do paciente infectado, desde que não sejam respeitadas normas básicas de desinfecção e higiene.

A superbactéria pode causar pneumonia, infecções sanguíneas, no trato urinário, em feridas cirúrgicas, enfermidades que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada, muitas vezes, mortal. Crianças, idosos, pessoas debilitadas, com doenças crônicas e imunidade baixa ou submetidas a longos períodos de internação hospitalar (dentro ou fora da UTI) correm risco maior de contrair esse tipo de infecção.

Entre as medidas adotadas pela unidade hospitalar está a desinfecção terminal, onde todos os aparelhos no chão, paredes e teto são lavados.