Caminhoneiro morre em acidente na BR-153, em Pontalina

Um caminhoneiro, de 42 anos, morreu em um acidente na BR-153, no município de Pontalina, no sul do estado. Conforme informações, o trágico acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (10/6).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ele seguia no sentido Goiânia para Morrinhos.

Além do motorista, um passageiro de 44 anos também estava no veículo. No acidente, que aconteceu no km 589, ambos foram arremessados para fora do caminhão.

O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o passageiro foi encaminhado para o Hospital Municipal de Morrinhos. Ele teve ferimentos graves.

De acordo com a PRF, não há informações sobre o que teria feito o condutor sair da pista e perder o controle do veículo. Veja as fotos registradas pelos agentes:

Além do caminhoneiro que morreu em acidente na BR-153, em Pontalina, um motorista caiu no Córrego das Antas, em Anápolis

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, nesta terça-feira (9/6), para socorrer uma vítima que caiu com o carro no Córrego das Antas, no Parque Primavera, em Anápolis.

Quando chegaram no local, verificaram que o motorista já estava sem vida. Após estabilização e elevação traseira do veículo, o corpo foi retirado. Ele encontrava-se encarcerado no interior do veículo, apresentando afundamento de crânio na região temporal.

A morte foi constatada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), que apoiou a operação.

Mulher morre em acidente entre caminhões, em Rialma

Uma mulher, de 48 anos, morreu em um acidente entre caminhões na BR-153, no município de Rialma. A batida aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (8/6). Além disso, outras três pessoas ficaram feridas.

Um caminhão baú seguia no sentido sul/norte, carregado com confecções. O motorista teria tentado ultrapassar uma carreta que transportava tubos galvanizados, mas quando tentou voltar para sua mão de direção, foi atingido pela carreta e capotou na via.

Em seguida, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e o veículo subiu em um barranco. Diante disso, a carga despencou da carroceria, atingindo a cabine onde estava um homem e uma mulher. O motorista,de 45 anos, ficou gravemente ferido. Já a mulher, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No caminhão baú, o condutor e o passageiro sofreram ferimentos leves.