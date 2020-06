Ceasa Goiás divulga plano de emergência contra a covid-19

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) divulgaram nesta terça-feira (9/6), plano de emergência contra a covid-19. Uma reunião foi realizada com a diretoria executiva, concessionários e produtores das Ceasa Goiás, juntamente com o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, na última segunda-feira (8/6) para discutir as ações.

Entre as medidas adotadas está a implantação de licença especial de funcionamento, onde as empresas licenciadas só poderão atuar após executar testes para detecção covid-19 em todos os funcionários. As empresas têm sete dias para realizar a testagem e todos os custos serão dos responsáveis empresariais. Além disso, ainda terão que assinar um termo de responsabilidade, indicando a adoção das práticas estabelecidas pelos órgãos competentes.

Em relação aos espaços comuns, os ambulantes estão proibidos de atuar no local, assim como os trabalhadores não cadastrados. Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no ambiente do entreposto e está proibido o acesso sem destinação, ou seja, as visitas.

Para os compradores varejistas ou de outros estados da Ceasa Goiás, as medidas são as seguintes:

Submissão a triagem e controle de temperatura na entrada do entreposto;

Proibição de entrada em caso de suspeita ou quaisquer sintomas relacionados a covid-19;

Identificação de destinação do visitante;

Proibição de acompanhantes.

Ceasa Goiás deixa de funcionar às quartas e sábados

A partir de hoje, a Ceasa Goiás deixará de funcionar às quartas e sábados para desinfecção e higienização. Equipes de limpeza serão responsáveis pela limpeza das áreas comuns, como calçadas, rampas, paredes e outros.

As empresas devem disponibilizar álcool gel 70% para desinfecção das mãos e todos devem utilizar máscaras de proteção facial. Faixas também deverão ser fixadas para indicar a distância mínima entre as pessoas em pontos de venda. Além disso, está proibida a degustação de alimentos no local e os anúncios verbais.

As medidas adotadas tem o objetivo de reduzir o fluxo interno de pessoas, adotando maior rigor na triagem e testagem de 100% dos profissionais que trabalham no local.

Até o momento 38 casos de covid-19 foram confirmados na Ceasa Goiás, outros oito são suspeitos e quatro já foram descartados.