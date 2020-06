Covid-19: Rio Verde tem 2.065 casos e anuncia morte de idoso de 78 anos

O Prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), anunciou o sexto óbito em decorrência da covid-19 na cidade. Trata-se de um idoso, de 78 anos, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal. Até o momento, Rio Verde tem 2.065 casos confirmados.

“Infelizmente, acabamos de ter a confirmação do falecimento de um homem de 78 anos, internado na UTI COVID-19 do Hospital Municipal, acometido pelo coronavírus. Meus sinceros sentimentos a todos os familiares.”, escreveu Paulo do Vale nas redes sociais.

A quinta morte por coronavírus foi confirmada ontem (9/6), é o caso de um idoso, de 68 anos, portador de leucemia, que estava internado no Hospital Municipal com a doença e não resistiu.

Nos últimos dias, Rio Verde teve uma crescente nos registros de covid-19. O motivo é uma testagem em massa que foi realizada no fim de semana em sete indústrias, onde cerca de 15 mil funcionários foram testados.

No último domingo (7/6), havia 385 infectados, nesta quarta-feira (10/6), são 2.065, um aumento de 1.680 casos em apenas 3 dias. Até o momento, há mais de 7,4 mil casos suspeitos.

Em entrevista coletiva na manhã da última segunda-feira (8/6), Paulo do Vale (DEM), cogitou decretar lockdown na cidade ainda nesta semana. A medida é uma tentativa de evitar a disseminação do novo coronavírus.

Conforme informações, a medida não foi descartada e poderá ser adotada caso o município não atinja o índice de 55% de isolamento nos próximos dias. Uma outra medida tomada foi a antecipação do aniversário da cidade, que seria comemorado no dia 5 de agosto, mas foi transferido para esta quarta-feira (10/6). Portanto, a cidade contará com cinco dias de fluxo menor de pessoas, o que contribui para prevenção da covid-19.